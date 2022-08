Unione Popolare: oggi pomeriggio le firme in piazza Mazzini

CASALE - Unione Popolare con Luigi Demagistris organizza per oggi pomeriggio, dalle 16 alle 19.30, un banchetto straordinario per la raccolta delle firme propedeutiche alla presentazione delle liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Uno dei promotori è il casalese Alberto Deambrogio: «La lista Unione Popolare raggruppa al suo interno diverse soggettività politiche e sociali della sinistra alternativa, propone lo stop immediato della guerra, trattative e un mondo multipolare. Si impegna per contrastare la povertà crescente, per una vera riconversione ambientale, per l’abolizione delle leggi vergogna sul precariato e un salario minimo universale garantito. Raccoglieremo le firme su un banchetto straordinario che si avrà a Casale Monferrato, in piazza Mazzini dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Invito le donne e gli uomini che hanno a cuore la partecipazione democratica a venire al banchetto e a firmare per dare la possibilità a Unione Popolare di essere nella partita delle prossime elezioni politiche».