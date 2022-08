Derthona - Casale già alla seconda giornata

ALESSANDRIA - Un girone annunciato, l'A, con alcune matricole.

Casale, Derthona e, soprattutto, le piemontesi, in tutto undici: Asti, Borgosesia, Bra, Gozzano, Chieri, Chisola, Pinerolo, Stresa e Fossano. C'è una valdostana, il Pont Donnaz, ci sono cinque liguri, Sanremese, Fezzanese, Ligorna, Vado e Sestri Levante. Solo tre lombarde, Legnano, Castanese e Castellanzese, dell'ex grigio Cretaz, che ha nel suo staff l'alessandrino Nicolò Coscia.

Il derby si giocherà già alla seconda giornata: andata l'11 settembre al 'Coppi', ritorno il 15 gennaio al 'Palli'.

Il Derthona debutterà a Vado, per i nerostellati esordio in casa proprio contro la formazione di Cretaz. Poi subito il duello per il primato provinciale.

Ecco il calendario completo.