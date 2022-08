Unione Popolare: ecco i candidati per Camera e Senato

CASALE - È terminata positivamente la campagna di raccolta firme di Unione Popolare. Le liste e il simbolo sono stati presentati e accettati: inizia dunque la campagna elettorale. E Alberto Deambrogio, uno dei promotori di Unione Popolare sul territorio casalese, dichiara: «Chi pensava che l’eliminazione di una lista di sinistra potesse avvenire semplicemente tramite l’obbligo di raccolta firme in agosto è servito. Ce l’abbiamo fatta e il mio ringraziamento va soprattutto alle donne e agli uomini, militanti e sottoscrittori, che hanno reso possibile questa piccola grande impresa».

Quindi la presentazione dei candidati: «Per la Camera uninomiale Piemonte U01 Stefanella Ravazzi (pensionata, ex insegnante), per la Camera collegio plurinominale Piemonte P02 Lorenza Ameglio (coordinatrice di cooperativa sociale, candidata in Cuneo per i Beni Comuni alle elezioni amministrative 2022), Giovanni Luigi Maccarino (Vigile del Fuoco, sindacalista USB), Stefanella Ravazzi (pensionata, ex insegnante), Fabio Panero (operatore sociale). Per il Senato: collegio uninominale U04 Manrica Buri (pensionata, ex quadro aziendale), per il collegio plurinominale P02 Lucietta Bellomo (pensionata, ex operaia e dipendente pubblica), Michele Baracco (allevatore), Annalisa Anzivino (pensionata), Claudio Cesaroni (medico del SSN)».

«Il principale protagonista della campagna elettorale - ha concluso Deambrogio - è però il nostro programma, che ha in cima alle priorità lo stop immediato alla guerra, un tema che è del tutto espulso dal discorso di tutte le altre formazioni politiche. Proponiamo poi il salario minimo di almeno dieci euro l’ora, il blocco delle bollette, assunzioni per scuola e sanità, la lotta alle mafie e alla corruzione, una seria riconversione ecologica e sociale. Il programma di Unione Popolare è visionabile per intero sul sito internet della lista».