Monferrato, la carica di Zerbinati e Repetto

CASALE MONFERRATO – La nuova stagione è iniziata e la Novipiù, che ha cambiato denominazione da JB Monferrato a Monferrato Basket è in pieno fermento. Il presidente Simone Zerbinati ed il main sponsor Guido Repetto hanno fatto il punto su quella che è stata l’estate del club ed ora sull’inizio dell’attività. In attesa del primo scrimmage della squadra di Andrea Valentini in programma sabato (17.30) al PalaFerraris, del lancio della campagna abbonamenti e della presentazione della squadra che si terrà martedì 30 agosto presso il cortile del Castello di Casale Monferrato.

Più legati al Monferrato

Il Presidente della Novipiù Monferrato Simone Zerbinati: “Quest’estate sono cambiate diverse cose. A partire dal restyling del logo. Abbiamo cambiato l’organizzazione societaria differenziando l’area sportiva da quella commerciale e nelle prossime settimane sveleremo altre novità organizzative.

Perché avete scelto di chiamarvi di Monferrato Basket?

"Abbiamo ritenuto di migliorare e stringere ancora di più il rapporto con il nostro Monferrato. Il logo a me piace moltissimo perché lo ritengo più attuale, più moderno. Credo che rappresenti al meglio quello che siamo".

Appuntamento quindi per martedì al Castello di Casale Monferrato…

Sì, martedì partirà la campagna abbonamenti. In occasione della presentazione della squadra che si terrà nell’affascinante cornice del Castello di Casale Monferrato i tifosi potranno acquistare le prime tessere stagionali. La speranza è di ripartire come ci eravamo lasciati. L’ultima partita disputata al Palazzetto in occasione dei playoff ci ha ricordato quanto sia fondamentale e determinante il supporto dei nostri tifosi. È stata una serata bellissima nonostante il risultato e sono convinto che la loro presenza quest’anno sarà senza dubbio il nostro sesto uomo in campo”.

Mix interessante e spettacolare

Appassionato e competente, il main sponsor della squadra, Guido Repetto, scende nel dettaglio della nuova squadra. “Sono molto soddisfatto di come sia stato allestito il roster quest’estate. Una squadra interessante, che appare in prima analisi equilibrata e tendenzialmente spettacolare. Una squadra che mi incuriosisce molto grazie al mix tra giocatori di esperienza e giovani in rampa di lancio. Non vedo l’ora di vederla sul parquet.

Il ritorno di Redivo e la certezza Martinoni...

Certamente il ritorno di Lucio Redivo ha reso tutti più contenti. Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo due stagioni fa in un campionato anomalo a causa delle restrizioni covid ma ora anche il nostro pubblico avrà la possibilità di goderselo. Con Martinoni è il dodicesimo anno che passo insieme considerando il mio ingresso nel mondo cestistico casalese. Lo considero il totem di questo progetto e a lui mi lega un profondo rapporto personale. Le conferme di Leggio, Formenti, Valentini e Ghirlanda sono molto importanti. Ellis è un giovane promettente che già l’anno scorso ha fatto bene a Capo d’Orlando. Poom e Castellino invece sono il completamento di un percorso, quello di Novipiù Campus, dove abbiamo lavorato molto sulla crescita a 360 gradi di questi ragazzi. Non sarà un campionato semplice viste le modifiche regolamentari ma sono sicuro che potremo dire la nostra".

Che ruolo potrà giocare questa Novipiù?

"Mi piacerebbe che la Novipiù Monferrato Basket fosse la mina vagante del girone verde. Sicuramente squadre come Udine, Vanoli Cremona e Cantù, hanno allestito degli organici importanti. Aggiungo sicuramente Treviglio, ottima squadra, e Torino, che con un allenatore come Ciani sicuramente darà filo da torcere a tutti".

Sperando che sia la stagione del ritorno alla normalità...

"Proprio così, la speranza per questa stagione è senza dubbio un ritorno alla normalità che permetta al pubblico di seguire con continuità e calore il nostro cammino. Riempire gli spalti significa dare carica e responsabilità ai ragazzi che scendono in campo. È un’emozione completamente differente quella che si vive intorno ad un evento sportivo con la partecipazione del pubblico. Come Novipiù Monferrato Basket dovremo essere bravi a trasmettere questa passione a tutto il nostro popolo”.