Torna Jazz Refound: dal prossimo giovedì il festival a Cella Monte

CELLA MONTE - Conto alla rovescia per Jazz Refound: tra meno di una settimana a Cella Monte tornerà per la terza edizione il festival musicale che porta in Monferrato le sonorità del jazz rivisitate in chiave moderna.

La line up vede nomi d’eccellenza sulla scena italiana, come Ditonellapiaga e i Casino Royale, ma anche artisti più ‘di nicchia’, primo fra tutti Quantic. Il weekend si aprirà proprio giovedì 1 settembre e la musica sarà no-stop fino a notte inoltrata domenica 4.

Gli stage su cui gli artisti si esibiranno sono tantissimi, con un grande palco nell’area proprio di fianco al locale Il Carpino (main stage) e persino una zona immersa nel verde dietro la chiesetta di San Quirico. Per conoscere i dettagli e avere più informazioni sul cartellone visitare il sito https://jazzrefound.it. Biglietti ancora disponibili invece al link https://link.dice.fm/QqC2lybxAsb. Di seguito la mappa.