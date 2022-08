Novipiù Monferrato, positivo il primo test

CASALE MONFERRATO - Un buon test che apre la stagione della Novipiù Monferrato. Avversaria al PalaFerraris la formazione del Langhe Roero Basketball di Serie B degli ex Sirchia e Lomele. Ex al contrario il neo rossoblù Niccolò Castellino. La squadra di coach Andrea Valentini ha espresso una buona pallacanestro al termine della prima settimana completa di lavoro. Out Carver, Leggio e Luca Valentini, (quintetto con Ellis, Redivo, Formenti, Poom e Martinoni), in evidenza capitan Martinoni (top scorer con 20 punti) e i giovani Poom e Ghirlanda. Casale si impone in tutti i quattro quarti (punteggio resettato ad ogni periodo) e chiude sul 96-61 complessivo. Risultato conta il giusto, ma dà indicazioni di lavoro. Buona partecipazione del pubblico casalese curioso di vedere all'opera la nuova squadra rossoblù. Martedì la presentazione ufficiale della squadra al Castello di Casale Monferrato.

NOVIPIÙ MONFERRATO – LANGHE ROERO BASKETBALL 96-61

(29-22, 27-10, 18-13, 22-16)

Novipiù Monferrato: Ellis 5, Redivo 16, Formenti 6, Poom 21, Martinoni 20, Ghirlanda 17, Bialkowski 2, Castellino 6, Mele 3, Soodla, Luparia, Miglietta, Giovannelli, Speroni. All. Andrea Valentini.