A San Giorgio quattro passi tra vini, storia, cibi e cultura

SAN GIORGIO - Ritorna domenica 4 settembre a San Giorgio Monferrato l'oramai pluriventennale “Quattro Passi”, da quest’anno non più “tra i nostri vini”, come citava il nome precedente, ma “a San Giorgio”: non solo quindi enogastronomia, bensì cultura a tutto tondo.

Per le vie del paese si potranno trovare infatti laboratori, intrattenimento, rievocazioni storiche, prodotti tipici e artigianato locale. La novità dell’edizione 2022 sarà la possibilità di effettuare, alle ore 15, alle 16 e alle 17, una visita guidata del borgo e del magnifico castello che lo sovrasta, grazie alla collaborazione tra la Pro Loco e l’associazione Faggio Rosso (le visite al Castello avranno un costo di 5 euro e saranno su prenotazione).

Alle 16 ci sarà invece lo spettacolo di giocoleria in piazza per grandi e piccini mentre alle 17 spazio alla dimostrazione di scherma storica presso il suggestivo cortile del castello a cura dei “Milites Ruxignani”.

Tutta la manifestazione verrà patrocinata dal comune e sarà cura della Pro Loco il servizio di ristorazione presso il Centro Sportivo, a pranzo con un menù fisso su prenotazione a 15 euro, la sera con il classico stand gastronomico e la serata danzante.