Coppa, D'Ancora 'promuove' il Casale

BORGOSESIA - Decide Salvatore D'Ancora, una punizione delle sue, al 13' della ripresa, battuta molto bene, e manda il Casale al secondo turno della Coppa Italia di D, eliminando, a domicilio, il Borgosesia nell'assaggio di campionato che scatterà fra sette giorni.

Molte indicazioni utili per Marco Sesia, anche su cosa concentrare il lavoro degli ultimi sette giorni. Subito in campo gli ultimi due acquisti: Francesco Rancati, attaccante classe 2002, vivaio Genoa, subito ex, perché nella passata stagione era al Borgosesia (26 presenze, 10 gol), e Diego Orlando Simonetta, centrocampista, anche lui 2002, vivaio Catanzaro e poi Sassuolo e Under 19 della Spal.

Equilibrio e occasioni

Nella prima frazione D'Ancora protagonista di due opportunità nella fase iniziale, ma è il Borgosesia ad andare vicino al vantaggio (14') e sul tiro di Vassallo Guerci ha qualche incertezza e si rifugia in angolo. Ancora i locali con Raja (17'), che all'altezza del dischetto ciabatta un tiro da posizione ottimale. La deviazione di Donadio (19') è sul fondo. Dopo questa sfuriata, il Casale prova a fare gioco, anche se è il Borgosesia a farsi avanti, con Marra, al volo (29'). Nerostellati insidiosi in contropiede e il portiere avversario smanaccia il taglio di D'Ancora. Riprende Nouri, ma senza esito. Fondamentale salvataggio di Marchetti (36'): i padroni di casa reclamano un rigore, che l'arbitro non concede. Nel recupero è Frana a spazzare via il suggerimento in area di Diagne, dopo una progressione in fascia.

Punizione decisiva

In avvio di ripresa il vantaggio del Casale: al 13' punizione al limite per intervento su Giacchino, D'Ancora conferma le due doti balistiche e manda la palla nell'angolino basso, dove Gragnoli non può arrivare. La risposta dei padroni di casa è una conclusione, dentro l'area, di Fossati, che Marchetti devia in angolo. Sugli sviluppi ci prova Raja, alta sulla traversa. Borgosesia vicino al pareggio (29'): sul tiro di Vassallo Guerci tocca la palla, che sbatte sul palo e torna in campo. Il Casale potrebbe raddoppiare al 30': fa tutto Giacchino, salta tre avversari, scambia con Rancati e calcia a botta sicura, ma sul suo sinistro il portiere fa un miracolo. Poi tocca a Guerci (38') salvarsi in due tempi sul tiro al volo di Pecci. Pareggia il Borgosesia all'ultimo dei 5 minuti di recupero, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

BORGOSESIA - CASALE 0-1

Marcatore: st 13' D'Ancora

Borgosesia: Gragnoli; Frana, Rekkab, Gilli (1'st Giraudo), Raja, Monteleone (16'st Pecci), Favale, Vassallo (36'st Lauciello), Donadio, Marra, Fossati. All.: Lunardon

Casale: Guerci; Lacava, Marchetti, Rossi (20'st Gianola), Nouri; Giacchino, D'Ancora, Simonetta (20'st Perez), Diagne (36'st Gregori); Mesina (20'st Sparacello), Rancati (40'st Tobia). All.: Sesia