Tutto pronto per il lancio del 29 agosto: Artemis1 riporterà l'uomo sulla Luna

NASA - Il 29 agosto: una di quelle date da segnare sull’agenda spaziale, è tutto pronto, infatti, per il lancio del primo razzo della missione Artemis1. Nella giornata di lunedì, intorno alle 14.33 ora italiana, lo Space Launch System partirà dal Launch Pad 38B del Kennedy Space Center, in Florida; il razzo porterà nello spazio la capsula Orion, esplorativa e senza equipaggio, almeno per questa prima parte della missione. L’obiettivo dell’impresa è riportare l’uomo sulla Luna e, con la messa in prova di determinate tecnologie, aprire una strada futura per Marte.

Cos’è Artemis1?

Giancarlo Gotta, studioso e portavoce del Gruppo Astrofili Galileo di Alessandria analizza l’evento Nasa dell’anno: «Si tratta di un vero e proprio ritorno sulla Luna, a distanza di cinquant’anni dall’ultimo lancio, con l’Apollo 17. Secondo la Nasa questo progetto promuove la cooperazione internazionale e riapre alle esplorazioni spaziali, rinnovandone l’interesse scientifico e soprattutto è un primo passo volto a prepararci all’esplorazione di Marte» spiega Giancarlo.

Le fasi

Si tratta di una missione di lunga durata, complessa e ambiziosa, la prima in programma e nella quale, entra in gioco il potere economico dei privati, fra questi Elon Musk, che ha investito enormi somme per la realizzazione di Artemis1.

«Con una finestra di lancio di circa un paio d’ore, Artemis1, porterà con sé la capsula Orion che, in orbita intorno alla Luna, si comporterà come un reporter nello spazio: sarà una prova generale del sistema, registrerà informazioni, raccoglierà una mole importante di dati e sarà propedeutica per i lanci successivi, che questa volta comprenderanno anche la presenza umana degli astronauti. » continua l’esperto.

I traguardi della missione Artemis1 hanno, nei progetti Nasa, molto a che vedere con la sperimentazione di tecnologie che potrebbero condurre l’uomo finalmente su Marte, obiettivo che aprirebbe a una nuova era delle esplorazioni spaziali. E dopo Artemis1? Assistermo ad Artemis II, che effettuerà il primo test di volo attorno alla Luna con a bordo un equipaggio, e Artemis III che rappresenterà il ritorno vero e proprio dell'uomo sulla Luna, con l'allunaggio di astronauti e astronaute, in lizza anche Samantha Cristoforetti.

Per seguire la missione è possibile consultare il sito www.nasa.gov