Alessandro Abbate candidato alla Camera per Italexit

CASALE - È stata ufficializzata la candidatura alla Camera del consigliere comunale casalese Alessandro Abbate (nel collegio plurinominale di Alessandria-Asti-Cuneo), che dopo tre anni dal suo esordio in politica può vantare un simile traguardo, quello di competere per un seggio il Parlamento.

Abbate scherza sulle reali possibilità di elezione ma afferma che questo «sarà il punto di partenza per un partito che in tempo record e tra l'incredulità di molti sta avanzando sempre più nei sondaggi e nei prossimi anni è destinato a scrivere la storia politica di questo Paese». E gli obiettivi di Abbate vanno dalla 'quota 41', per il quale si dice pronto a sputare sangue, alla battaglia per «Un turismo ferroviario che colleghi l'estero e le grandi città a casale; funzionali attrazioni da realizzare sul territorio, il tutto che si va ad integrare con quelle che sono le nostre strutture ed eccellenze.

Un'operazione volta non solo al fare giungere persone in città ma anche e soprattutto a fare rivalutare le case e gli immobili di Casale e del territorio che negli anni, a causa proprio dell'assenza di attrazioni e del graduale abbandono delle fabbriche e dei poli industriali più importanti, sono oggi al minimo valore storico; un disastro per i cittadini, che a malapena riescono a pagare i mutui da quei pochi soldi che si guadagnano dall'affitto.

Una riforma della scuola per renderla più moderna e accessibile a tutti con il superamento della legge fioroni, vero e proprio tallone d'Achille dell'istruzione nostrana. Cosa ha fatto la politica regionale per risolvere questo problema? Serve un partito e un personaggio che andranno a battere i pugni dove serve e a pretendere che il nostro territorio venga rivalutato in questo senso, non come chi ,in questi anni, è andato a Roma solamente per i propri interessi fregandosene del territorio» spiegano dal movimento di Paragone.