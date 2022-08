Boom di visitatori per la 49ma Sagra del Peperone di Frassineto Po

FRASSINETO PO - Un successo superiore alle aspettative, anche a quello delle edizioni pre-pandemia per la 49ma Sagra del Peperone di Frassineto Po. Diverse migliaia di intervenuti (con una nutrita delegazione da La Garde Freinet, comune francese gemellato) nei quattro giorni di appuntamenti, culminati con la giornata di ieri. Raggiante il presidente della Pro Loco Paolo Borella: «Siamo stati fortunati perchè il meteo è stato perfetto e ha aiutato». Particolarmente apprezzati, tra i vari piatti proposti in un menù con continue variazioni dal giovedì alla domenica, il fritto misto alla piemontese, oltre agli immancabili peperoni, in omaggio all'antica tradizione orticola del paese.

Sempre suggestivo il momento del rovesciamento della polenta dal paiolo gigante della domenica pomeriggio. Una tradizione 'importata' da Pont, in Valle d'Aosta. Dopo la prima edizione nel 1974, il gigantesco pentolone, più volte restaurato, è sempre lo stesso.