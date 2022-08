Calvo: «Piuttosto della settimana corta i sabati d'inverno in dad»

CASALE - Mentre l’istituto Balbo sta redigendo il documento/bozza - a tema settimana corta - da sottoporre al Consiglio di Istituto e al Collegio docenti in vista dell’incontro con Amp, Provincia e Comune il prossimo 2 settembre, il preside Riccardo Calvo torna sulla sua contrarietà all’ipotesi di eliminare il sabato di lezioni a scuola per ragioni di risparmio energetico. «Nel merito e nel metodo» ribadisce il dirigente scolastico.

«Un cambio di modello organizzativo non basterà, al netto del fatto che non crediamo che spegnere il sabato sia una soluzione. Con la crisi energetica globale arriveranno scelte dal governo che supereranno le nostre» prosegue prima di una contro-ipotesi: «Se il problema è il riscaldamento pur credendo nella didattica in presenza, ci facciano fare l’orario classico con didattica a distanza nei 7-8 sabati dell’anno più freddi, senza un cambio di modello organizzativo e quindi lasciando i mezzi di trasporto il sabato».