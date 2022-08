Novipiù Monferrato, entusiasmo al Castello

CASALE MONFERRATO – Grande entusiasmo al Castello di Casale Monferrato per la presentazione ufficiale della Novipiù Monferrato Basket che giocherà il prossimo campionato di A2. Tanto pubblico presente, tanto calore e tante persone in coda per sottoscrivere l’abbonamento (una cinquantina le tessere vendute nelle prime ore). Una presentazione che ha visto sfilare sul palco, insieme al sindaco della città Federico Riboldi, i dirigenti del club con a capo il presidente Simone Zerbinati, la squadra con il beniamino Lucio Redivo e lo staff tecnico con il coach Andrea Valentini. Un clima di festa che è stato scaldato dalle dichiarazioni ambiziose dei protagonisti.