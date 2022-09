Sabato pomeriggio al Museo di Casale il laboratorio per i bambini

CASALE - Tornano al Museo Civico e alla Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato i laboratori dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni di età con la rassegna Dire, fare, giocare in Museo, in programma ogni primo sabato del mese.

Grazie a questi nuovi appuntamenti, i partecipanti potranno vivere un'esperienza istruttiva e divertente: prendendo spunto da opere, spazi e architetture, infatti, potranno comprendere meglio la produzione artistica, i suoi colori e i suoi simboli.

Il primo appuntamento, previsto per sabato 3 settembre alle ore 16,00, avrà come titolo Frutti d'oro: i simboli e i colori dell'autunno e sarà un'occasione per i ragazzi di reinterpretare le bellezze del patrimonio museale contestualizzandole nella realtà del territorio.

Il laboratorio, a cura di Barbara Corino di Coopculture, porrà l'accento sulle figure simboliche e sui i colori che gli artisti hanno scelto nel tempo per rappresentare l'autunno e le sue caratteristiche.

I partecipanti avranno la possibilità di osservare alcune delle opere più rappresentative e coglierne il significato attraverso la realizzazione di un piccolo manufatto ispirato a quanto visto.

Per partecipare è richiesta la prenotazione ai numeri 0142 444.309 o 0142 444.309. Il costo è di 5,00 euro a bambino (gratuito per titolari di Abbonamento Musei).