Secco: «Gli utenti hanno capito che è un problema nazionale ed europeo»

CASALE - Il presidente di Energica Paolo Secco, a seguito della nota diramata nei giorni scorsi dal Pd di Casale, ritorna sulla questione che infiamma la politica casalese, sul fornitore gas della partecipata di Amc.

Un attacco netto alla minoranza: «La caccia alle streghe contro Energica e la mistificazione delle parole modificando il termine tecnico “default del trasporto” con “default finanziario” si sta ritorcendo come un boomerang contro gli esponenti della minoranza, i quali attaccano la società Energica per cercare di colpire sindaco e maggioranza. Fortunatamente i cittadini e gli utenti della società hanno capito che si tratta di un problema nazionale ed europeo e non della società casalese di vendita gas. Numerose le attestazioni di stima e fiducia giunte in azienda».