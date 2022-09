Bertram 'perde' Okeke. Va in Spagna

TORTONA - L'avventura di Leonardo Okeke alla Bertram è già finita. Dopo dieci giorni di ritiro e una sola amichevole giocata in canotta bianconero il giocatore lascia il Derthona.

La clamorosa e sorprendente operazione di mercato è stata definita dall'Olimpia Milano che ha rilevato, pagando un buyout, il contratto del giocatore e lo girerà in prestito alla formazione spagnola del Badalona che parteciperà alla prossima Eurocup.



Un addio che dispiace perché Okeke (classe 2003, Mvp Under 21 dell'ultima A2 con Casale) è uno dei talenti più in vista della sua generazione ed era una delle novità più interessanti della squadra di coach Marco Ramondino. Il club bianconero, per il momento non ha comunicato ufficialmente nulla riguardo al trasferimento del giocatore.