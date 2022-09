Jazz Refound: con qualche inciampo, da ieri il festival a Cella Monte

CELLA MONTE - È iniziato ieri sera, anche se con non poche difficoltà, il Jazz Re:Found, festival musicale che si svolgerà per tutto il weekend a Cella Monte.

Il primo super ospite della manifestazione dall’1 al 4 settembre avrebbe dovuto essere il dj e produttore di fama nazionale Mace che però, per cause di forza maggiore, non ha potuto esibirsi ieri sera sul Main Stage. A dare forfait per problemi di salute anche l’inglese Emma-Jean Thackray che è stata sostituita dal dj Nicola Conte.

La musica però nel borgo fiorito non si è fermata per questa prima giornata, neanche di fronte alla forte pioggia di ieri sera. Su due dei palchi semi al coperto Jazz Re:Found ha continuato con la line-up fino a notte inoltrata, preparando gli spettatori - tra cui molti stranieri - alle prossime giornate.

Oggi i riflettori si sono già accesi alle 12 con attivi tutti e cinque i palchi realizzati per l’occasione: Main Stage, San Quirico, Dancing, Ecomuseo e Casaccia. Il grande ospite atteso per questa sera sarà la cantante Ditonellapiaga, partecipante dell’edizione di Sanremo di quest’anno insieme a Donatella Rettore con la canzone ‘Chimica’. Si esibirà in centro paese, proprio sul palco principale, dalle 20.45 alle 21.45.