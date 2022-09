Monfrà Jazz Fest si riconferma anche a settembre con ben 14 concerti

SALA - Monfrà Jazz Fest non si ferma e anche a settembre continua con ben 7 date per un totale di 14 esibizioni. La rassegna, che ha lo scopo di riscoprire tramite la musica i territori e i sapori del Monferrato, era iniziata a giugno e si sta avvicinando alla sua conclusione per l’edizione di quest’anno. L’ultima data sarà l’11 settembre.

Gli appuntamenti della settimana però iniziano già domani, sabato 3. Si comincia alle 19 a Sala, proprio con un concerto degustazione in vigna. A esibirsi tra i filari dell’Azienda Vitivinicola Botto Marco sarà l’Orange Blues Band, formata dalla polistrumentista e cantante Laura Perilli, Matteo Bergamini alla chitarra, Andrea Rogato al piano, Gigi Andreone al basso e contrabbasso e Alessandro Casè alla batteria. Durante il concerto prevista una merenda sinoira con degustazione vini. Il costo è di € 35 (prenotazioni al 340 8509299).

Doppio concerto invece per domenica 4: Monfrà Jazz Fest nel pomeriggio sarà a Villamiroglio. In collaborazione con la rassegna organizzata dal Comune suonerà lo Italo American swing, duo formato da Max Giglio, voce e chitarra e Veronica Perego al contrabbasso. Il programma prevede alle 18 la possibilità di visite guidate al borgo, alle 18.30 il concerto (ingresso libero fino ad esaurimento posti) e alle 19.30 un aperitivo a cura dell'associazione ‘J’amis en festa’ Villamiroglio (costo € 15). Prenotazioni al 348 5763077.

Dalle 20 invece ci si sposta a Villadeati dove è programmato un appuntamento di Book in Jazz. Verrà presentato ‘Io sono un Jazzista’ con il suo autore Guido Michelone accompagnato da Tommaso Profeta, sax, e Stefano Profeta, contrabbasso. Si partirà con una visita del borgo al circolo ‘Al cortiletto’ (Prenotazioni al 329 0488928). Il concerto-spettacolo comincerà invece alle 21.