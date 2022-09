Domani alle 15 il debutto del Casale, arriva la Castellanzese

CASALE - Castellanza incomincia ad apparire sugli almanacchi di calcio sul finire degli anni 80, quando un suo giovane e promettente abitante si mette in luce con la maglia del Como; i lariani stanno giocandosi le ultime fiches al tavolo di un decennio ricco di soddisfazioni (promozioni dalla cadetteria, salvezze in A e presenze in Mitropa Cup) e lanciano un manipolo di promesse alcune delle quali faranno strada, proprio come Marco Simone.

La squadra di calcio di Castellanza però non brilla come il ragazzo, langue nei tornei regionali dai quali pare non riuscire a staccarsi, ed infatti così è fino al 2019 anno in cui sale dall'Eccellenza potendo così misurarsi in serie D.

A Casale si è esibita in un'occasione soltanto, peraltro vincente, era il 28 Febbraio 2021 ed i lombardi espugnarono un "Palli" desolatamente vuoto, a causa delle allora vigenti normative anti-covid, con il risultato di 1-2, maturato al termine di una partita combattuta tra una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza (i Neri), ed una lanciata all'inseguimento della vetta della classifica.

Casale che colpì un palo in apertura (Poesio dopo pochi minuti) e Castellanzese attendista la quale passò in chiusura di tempo grazie ad un rigore trasformato da Colombo; la truppa di Buglio iniziò la ripresa a spron battuto raggiungendo il pari con Franchini quando le lancette dell'orologio avevano fatto 55 giri, ma di lì ad un attimo (minuto 59) Zazzi, da notevole distanza, decideva di scoccare un dardo che andava a conficcarsi proprio sotto l'incrocio dei pali, gettando il Casale in una situazione di sconforto dal quale fuoriuscì una reazione non più che volenterosa e ben controllata dagli uomini di Achille Mazzoleni (ex compagno di Marco Simone in quel Como, incroci del calcio!).

Il finale dal "Palli" perciò fu un 1-2 che alimentò i sogni castellanzesi ed annuvolò il cielo della salvezza che comunque il Casale avrebbe raggiunto; Domenica un nuovo episodio verrà scritto, e a Casale sperano sia decisamente diverso dal precedente.

Casale Monferrato 28/2/2021

CASALE-CASTELLANZESE 1-2

Reti: 41’ Colombo (Cast.) su rig.; st 10’ Franchini (Cas), 14’ Zazzi (Cast.)