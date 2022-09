Domenica di festa sul lungo Po di Casale Monferrato

CASALE - Domenica, dopo i fasti di Galleggia non Galleggia, torna ad animarsi il lungo Po di Casale Monferrato. A cura di Botteghe Storiche e Confesercenti è in programma la terza edizione del mercatino ‘C’era una volta’ che, tuttavia, rappresenta un evento tale da non poter essere ridotto al pur piacevole viale di bancarelle sulla sponda destra del Grande Fiume.

I risultati di pubblico erano stati lusinghieri sia lo scorso maggio, sia l’anno scorso a settembre.

Diverse le novità di quest’edizione: «Si tratta di un grande impegno – spiega la presidente di Botteghe Storiche Laura Mara – ma lo faccio per amore di Casale e in particolare del lungo Po, che deve essere sempre più valorizzato. Le città sull’acqua, che sia mare, lago o fiume hanno un fascino particolare, unico. Per questo quando ho la possibilità di organizzare un evento scelgo sempre questo luogo di Casale».

Dal mattino fino al tardo pomeriggio ci saranno almeno una trentina di espositori di prodotti enogastronomici, agricoli e artigianali sulla passeggiata di viale Lungo Po Gramsci, dove saranno presenti alcuni punti ristoro. Nello stesso contesto anche un’esposizione di quadri di Cecilia Prete e fotografie scattate proprio nel tratto cittadino del fiume negli ultimi mesi, nell’ambito di un progetto che si ripete da alcuni anni a cura di Simonetta Guaschino e Maurizio Lupano (sono loro tutte le fotografie di questo articolo). Grandi intrattenimenti anche nel prato dell’imbarcadero, con gli Amici del Po a proporre merende e spuntini monferrini oltre alle immancabili brevi gite in barcè (non serve la prenotazione), volo degli aquiloni, animali con il Melo Ranch, falchi addestrati, arcieri e anche un simpatico tributo agli Abba.