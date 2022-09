Casale, non basta la doppietta di Mesina

CASALE - Per la tifoseria del Casale è già un idolo. Antonio Mesina, il nuovo bomber dei nerostellati, si presenta al 'Palli' con una doppietta, anche se non basta per festeggiare la prima vittoria, per nel finale gli ospiti segnano il 2-2

Castellanzese per prima in vantaggio, al 14' , con Cocuzza.

Immediata la reazione dei padroni di casa, con Mesina, al 27'. Che quasi lo stesso minuto della ripresa (28') realizza il 2-1, confermando le indicazioni molto positive della preaseason, in cui aveva lasciato il segno in tutte le amichevoli disputate.

Ma non è sufficiente per conquistare i primi tre punti. Al 39' calcio di rigore per gli ospiti, che ancora Cocuzza trasforma, il il definitivo 2-2, con un po' di amaro in bocca per l'epilogo, quando già i tifosi erano pronti a mettere in cassaforte i primi tre punti.

Nelle prima giornata tre successi esterni, di Asti, Sanremese e Pinerolo. Vincono in casa Chieri, nell'anticipo, Bra e Ligorna, pareggio tra Fossano e Borgosesia e tra Vado e Derthona (2-2) e proprio i leoncelli saranno la prossima avversaria degli uomini di Sesia.

CASALE - CASTELLANZESE 2-2

Marcatori: pt 14 e st 39' rig Cocuzza; st 27' e pt 28' Mesina