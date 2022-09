Fuoristrada in moto: muore 59enne di Quargnento

QUARGNENTO - Non ce l’ha fatta Giuseppe Modini, il 59enne trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Alessandria in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi di Altavilla.

L’uomo, che abitava a Quargnento, era in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo nel campo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vignale Monferrato - in quel momento impegnati in quel tratto di strada per la manifestazione ciclistica - e i medici del 118 con l’elisoccorso. Nonostante il tempestivo soccorso, e il ricovero in Rianimazione, il cuore di Modini ha cessato di battere ieri, sabato, verso le 19.