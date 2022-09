A San Giorgio il weekend è all'insegna di 'Castello Fiorito'

SAN GIORGIO - Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 torna al Castello di San Giorgio Monferrato la mostra-mercato florovivaistica 'Castello Fiorito', giunta alla sua terza edizione. Quest’anno, per la prima volta occuperà un intero weekend all'interno del giardino pensile all'italiana e nell'area adiacente le mura nord del Castello di San Giorgio.

Alla manifestazione parteciperanno circa 25 espositori che proporranno agli appassionati piante e fiori, ma anche arredi e oggetti per il giardino e la casa, prodotti derivati da fiori e piante, produzioni agroalimentari di piccoli produttori. Anche a settembre il fiore più ricercato sarà la rosa: a 'Castello Fiorito' ci si potrà dunque trovare una ricca offerta di rose moderne e antiche, ma anche arbusti a foglia grigia e piante non comuni, erbacee perenni, piante annuali, piante officinali, aromatiche e orticole particolari, cactacee, succulente, tillandsie, orchidee, piante da esterno non comuni, graminacee ed altre ancora.

Inoltre, numerose e diverse proposte a livello artigianale, dalle lavorazioni in Pietra da Cantoni del Monferrato alle ceramiche a tema floreale, creazioni in tessuto di canapa, oggetti realizzati con il fil di ferro, arredo giardino in ferro battuto, essenze frutto della distillazione. Lungo tutto il fine settimana, in concomitanza con l’evento Castello Fiorito, ci sarà la mostra di outsider-art, lo spazio dentro, in cui sono esposte le opere dei tre artisti locali Maura Pavia, Davide Fossarello e Paola Rossi. L'idea della mostra nasce dall'Atelier Sospeso, il laboratorio permanente di arte-terapia presente nel castello e frutto del lavoro di Michela Bertana e curata, oltre che da Michela, da Daria Carmi, Francesco Rolla e Valentina Moiraghi. Inaugurazione venerdì 9 settembre con orario 19-22, poi sabato 10 e domenica 11 settembre orario 10 -19.

Sabato 10 nel Giardino Slow del castello a partire dalle 20 si esibiranno gli Amish, famoso gruppo folk locale dal ricco repertorio di canzoni scritte e cantate rigorosamente in dialetto piemontese, o meglio, in lingua piemontese. Il Chiosco-Bistrò con cibo, birra artigianale e vino biologico delle cantine locali Vicara e La Casaccia, resterà aperto tutto il fine settimana, con orario 10-22.

Nella giornata di domenica 11 settembre sarà possibile provare le e-bike con le guide specializzate Ivan Bianco e Enrico Gremmo dell’associazione Bewood Outdoor Brigade. Si prevedono inoltre le visite guidate del castello tenute dal proprietario architetto Francesco Rolla sempre nella giornata di domenica 11 settembre alle ore 11 e alle ore 17 (per le visite al castello è necessaria la prenotazione: whatsapp 3286736678, costo 8€ a persona. Gratis per bambini fino ai 10 anni. Il biglietto si può fare presso il Chiosco-Bistrò prima dell’inizio della visita).

Durante la due giornate di manifestazione sarà possibile usufruire dei servizi del Chiosco Bistrot del Castello, con una proposta enogastronomica del territorio. Ancora, una novità per favorire i visitatori: nella giornata di domenica 11 settembre sarà attiva

una navetta dalla nuova area parcheggio posta lungo strada San Giorgio adiacente all’area produttiva, oltre alla disponibilità dei parcheggi nelle vicinanze del castello.