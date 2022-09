Rivelati i vincitori del contest ‘Voci di Notte’ di Echorama

VALLEGIOLITI - Dopo l’edizione virtuale 2021, sono stati annunciati il 28 agosto, finalmente in presenza, i vincitori dell’8° Concorso letterario per opere inedite e del 2° Video Contest ‘Voci di Notte’, indetti dall’associazione Echorama. Il tema di quest’anno era la bellezza, in tutte le sue sfaccettature e forme.

Il concorso letterario è stato vinto dall’opera ‘Miele d’acciaio’ di Erika Morgagni di Forlì nella sezione poesia e dall’opera ‘Si sentiva bella’ di Morena Festi di San Matteo Decima (BO) per i racconti. Premiato per la sezione Giovanifuturo invece ‘La bellezza è amore…’ racconto di Antonietta Onda di Scafati (SA).

A seguire sul podio delle poesie ‘La Bellezza’ di Stefania Raschillà di Genova e, a pari merito, ‘La bellezza della natura’ di Ornella Olfi di Montichiari (BS) e ‘L’essenza’ di Miriam Treglia di Mirandola (MO). Per i racconti al secondo posto si è classificato ‘Il respiro buono del mondo’ di Emilia Mazzocchi di Melzo (MI), seguita da ‘La bellissima Carla Bonetti’ di Cristina Giuntini di Firenze.

Vincitore del Video Contest è stato ‘Bellezza, l’arte dell’età’, un lavoro di _guroga di El Hattilio (Venezuela), seguito dai video a parimerito ‘Timeland’ di Gianluca Capozzi di Aiello del Sabato (AV) e ‘L’essere è bellezza’ del collettivo Utensilia APSCasale Monferrato (AL). Al terzo posto infine ‘Amenità’ di Lolita Rinforzi di Assisi (PG). Menzione speciale GiovaniFuturo anche al lavoro ‘La magia di un piccolo funghetto’ della giovanissima (11 anni) Lana Peruzzi di Badia di Polesine (RO).

Durante la serata è stata anche presentata l’antologia ‘Voci di Notte - Bellezza’, che contiene le 100 migliori opere tra quelle partecipanti al concorso, le oltre 260 cartoline ricevute per il progetto di Mail Art dagli artisti di 38 Paesi diversi, e i QR code per la visione dei video premiati. Per la copertina, tra tutte le cartoline ricevute, è stata scelta l’opera dell’artista turca Esma Tatar.