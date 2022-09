A Casale tornano le visite del patrimonio ecclesiastico territoriale

CASALE - Dopo la pausa di agosto, riprendono questo mese gli appuntamenti promossi dall’Ufficio per i Beni culturali e dall’associazione Antipodes. I primi due weekend di settembre, infatti, vedranno la conclusione del ciclo di uscite sul territorio alla scoperta delle compagnie del Rosario che ha avuto inizio nel mese di luglio. Sabato 3 alle 10 ci sarà la visita della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di Sanico di Alfiano Natta, mentre il 10 settembre alla stessa ora l’appuntamento si svolgerà presso la chiesa di San Giorgio di Brozolo.

L’approfondimento sul tema delle confraternite, condotto da Manuela Meni, si sposterà invece nella città di Casale con quattro appuntamenti itineranti secondo il seguente programma:

• Sabato 17 settembre alle 18.30 visita alle Confraternite della Cattedrale (ritrovo ingresso principale del Duomo);

• Sabato 24 settembre alle 18.30 passeggiata alla scoperta delle confraternite di cantone Vaccaro e di canton Laco (ritrovo ingresso principale del Duomo);

• Sabato 1 ottobre alle 18.30 passeggiata alla scoperta delle confraternite di cantone Montaigne e di canton Brignano (ritrovo ingresso principale del Duomo);

• Sabato 8 ottobre alle 18.30 visita alla cappella della Madonna del Rosario di San Domenico e approfondimento sulle confraternite della chiesa (ritrovo Chiesa di San Domenico).

Il museo del Duomo riaprirà, invece, da sabato 10 settembre e rimarrà aperto tutti i weekend dalle 15 alle 18. Per i gruppi e per le scuole sarà possibile visitare il museo anche in settimana previo appuntamento. Domenica 11 e domenica 18 settembre, in occasione delle due edizioni di Casale Città Aperta, sarà possibile visitare il percorso archeologico dei sottotetti della cattedrale in visita guidata con partenza alle 15, 16 e 17.