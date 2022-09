A Cella Monte arriva il progetto dedicato ai cittadini ‘Solaria’

CELLA MONTE - Cella Monte si mostra capofila da quest’anno per il progetto ‘Solaria’, che ha come obiettivo uno studio pilota osservazionale volto ad indagare dal punto di vista psicologico la percezione del rischio negli abitanti dovuto all’utilizzo di materiali della lavorazione di cemento-amianto. Promosso dal Dipartimento interaziendale Attività Integrate Ricerca Innovazione (Dairi), diretto da Antonio Maconi, è stato sviluppato nell’ambito del Centro Studi per le Patologie Ambientali che ha sede all’Ospedale di Casale Monferrato, con il supporto di Solidal per la Ricerca e il contributo di Amag.

I cittadini riceveranno via posta una lettera di presentazione del progetto, un invito alla partecipazione insieme a una brochure illustrativa e una scheda di manifestazione di interesse da consegnare agli uffici comunali. Saranno poi contattati dal personale per fissare la data dell’incontro con lo psicologo che avverrà negli spazi messi a disposizione dal Comune.

Per informazioni è possibile contattare i ricercatori Marinella Bertolotti, Alice Monti e Stefania Crivellari al numero 0142-434697 oppure via mail scrivendo a progetto.solaria@gmail.com. Il Centro di Aggregazione Comunale è aperto martedì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 16 alle 18 e sabato dalla 10 alle 12: in questi giorni sarà possibile avere tutte le informazioni in dettaglio sul progetto.