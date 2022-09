La protesta dei pompieri davanti alla prefettura

ALESSANDRIA - "Con i vigili del fuoco, per i vigili del fuoco" è stato il titolo dell'iniziativa nazionale, messa in piedi per sollecitare, tra l'altro, il rinnovo del contratto, la ripartizione di 165 milioni "per il personale specialista" e il potenziamento dell'organico, anche per "poter fronteggiare i cambiamenti climatici in atto".

Vigili del fuoco, in particolare quelli iscritti alla Uil, si sono ritrovati stamani in piazza della Libertà ad Alessandria per manifestare davanti alla prefettura.

Analoghe manifestazioni si sono svolte in gran parte d'Italia.

Così a Torino