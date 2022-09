«Mi hai schiacciato il piede con l'auto!» (Ma è un tentativo di truffa)

CASALE - Tentativo di truffa ieri, intorno alle 20 a Casale. A raccontare quanto accaduto è il monferrino Marco Rota. Intento a fare manovra di parcheggio in retromarcia nei pressi del distributore di benzina di viale Ottavio Marchino, ha sentito bussare al finestrino dell'auto da un uomo di circa 55 anni, dalla corporatura snella.

Lo sconosciuto, dall'accento napoletano, ha accusato Rota di essergli transitato sul piede con l'auto. «Eppure non sembrava arrabbiato, e per essere stato dolorante era anche piuttosto tranquillo» ci ha raccontato.

«Mi sono proposto di accompagnarlo al vicino pronto soccorso e gli ho suggerito di togliersi la scarpa ma invece lui, rifiutando, mi ha chiesto un passaggio in stazione. Lì ho iniziato a insospettirmi, anche perchè non mi ero accorto di nulla in fase di manovra! Una volta nell'auto mi ha subito iniziato a chiedere soldi perchè, mi ha detto, gli servivano per andare a Napoli. Io ho ribattuto che se gli avessi fatto male ci avrebbe pensato l'assicurazione a risarcirlo. A quel punto si è alterato e ha chiesto di essere portato in ospedale. Ho detto che lo avrei fatto, ma anche che lo avrei denunciato se tutto si fosse rivelato una finzione. Abbiamo avuto una discussione e l'ho fatto scendere dall'auto, dalla quale si è dileguato di corsa. Dopo l'accaduto ho immediatamente avvisato i Carabinieri».

Da qui la raccomandazione: «In un caso del genere sappiate che ci sono le assicurazioni. Non bisogna consegnare denaro agli sconosciuti e, in caso in cui non ci si senta a proprio agio o comunque in ogni situazione dubbia, è meglio sempre chiamare le forze dell'ordine».