Nuovo comandante per la compagnia Carabinieri di Casale: Valerio Azzone

CASALE - Da oggi c'è un nuovo comandante per la Compagnia dei Carabinieri di Casale Monferrato. Si tratta del capitano Valerio Azzone, che afferra il testimone dal capitano Christian Tapparo, trasferito alla Compagnia di Cantù.

Quarantenne, di Roma, sposato, con due figli, Azzone è laureato in Giurisprudenza. Arruolatosi nel 2006, ha frequentato il biennio presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri e, dopo una breve esperienza presso la Compagnia di Intervento Operativo, ha prestato servizio a Torino, dapprima presso la Stazione Carabinieri di Torino Borgo Campidoglio e successivamente presso il Reparto Operativo dello stesso Comando Provinciale. In tale periodo ha svolto missioni all’estero: in Kosovo, nel 2013, nel contingente MSU (Multinational Specialized Unit) e, nel 2015, ad Hebron, in Palestina, nell’ambito della TIPH (Temporary International Presence in the city of Hebron).

Quale vincitore di concorso, nel 2015 è diventato Ufficiale venendo successivamente destinato a Comandare Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese, dove ha avuto modo di maturare esperienze significative correlate contesto territoriale particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza.

Al riguardo, tra l’altro, ha coordinato e diretto il salvataggio dei 51 studenti presi in ostaggio dall’autista Osseynou Sy arrestato sulla paullese tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese dopo che aveva incendiato l’autobus il 20 Marzo 2019 e si è occupato delle indagini relative alle morti di Hanan Nekhla e Sara El Jaafari, le amiche marocchine di 31 e 28 anni travolte in un campo di mais dal passaggio di un mezzo agricolo nel luglio del 2021.