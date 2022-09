Ultimi concerti per Monfrà Jazz Fest: nel weekend 9 eventi a Casale

CASALE - Dopo aver esordito la prima settimana di settembre con ben tre eventi, dall’8 all’11 il Monfrà Jazz Fest triplica: in totale nove appuntamenti di musica, tra cui diversi concerti-cartolina per celebrare il Monferrato insieme a manifestazioni come festa del vino 2022 e Golosaria.

Il programma:

• Giovedì 8: dalle 21.30 alla birreria Moonfrà di Casale si esibisce il Maes Trio, formato da Serafina Carpari, voce, Mario Martinengo, chitarra ed Ezio Vescovo, pianoforte. Per info e prenotazioni: birreria Moonfrà, tel. 0142.234234 info@birrificiomoonfra.com.

• Sabato 10: dalle 16 alle 20 passeggiate musicali per il centro storico di Casale. Performance di 5-15 minuti in cinque differenti tappe: via Saffi con ‘Bossa Nova’ (Fabiana Rosa, voce; Stefano Cavalliere, tastiere; Alberto Graziani, chitarra); via Lanza con ‘Klezmer e dintorni’ (Massimiliano Limonetti, clarinetti; Antonio Sacco, violino; Frediano Perucca, fisarmonica); via Roma sotto i portici corti con ‘Blues e dintorni’ (Nicola Bruno, basso, voce e loop station); via Roma incrocio via Cavour con ‘Swing e dintorni’ (la banda della Coĺlina); piazza Martiri della Libertà ‘Tra post-bop e fusion’ con Four Jam (Samuel Perinotto, tromba; Alessio Pagliero, pianoforte; Alessandro Rosin, contrabbasso; Samuele Cavallone, batteria).

• Sempre sabato 10: dalle 20.30 il concerto-degustazione alla distilleria Magnoberta di Casale con il The Kitchen Swing Band, formata da Mara Panico, voce, Alberto Gandin, chitarra, Lorenzo Cucco, sax, Gigi Andreone, contrabbasso e Marco Serra, batteria. La band proporrà dalle 21.15 una carrellata di successi Swing e Lindy Hop dagli anni ’30 ad oggi con alcune rivisitazioni in questa chiave sonora di successi internazionali moderni. L’ingresso è gratuito, comprensivo di degustazione accompagnata dalla pasticceria Ninin.

• Domenica 11 settembre: alla mattina, dalle 10.30, si torna a Odalengo Grande sulla Big Bench la Tartufina. Qui si esibirà il duo formato da Caterina Accorsi, voce, e Sergio Di Gennaro, piano, in ‘American Songbook’, un repertorio di musiche tratte dal repertorio afro-americano. Il concerto è gratuito fino a esaurimento posti, seguito da colazione monferrina offerta dalla Pro Loco.

• Ancora domenica 11: al pomeriggio dalle 19.30 un ultimo spettacolo cartolina al Belvedere di Gabiano con i Vinaccia Ensemble formati da Daniele Soriani, voce e chitarra, Marco Tessarin, basso, Luigi Scuri, batteria, Gabriele Pelli, tromba. Il concerto è a ingresso gratuito e sarà seguito da un aperitivo della Pro Loco di Gabiano al costo di 15 euro. Prenotazioni al 335 7197618, 333 3261050.