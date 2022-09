FUBINE - Ha dato in escandescenze lunedì, verso sera, in piazza a Fubine, nei pressi del 'Zanzibar'. Un comportamento che gli è costato una serie di denunce: violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza, ubriachezza e atti osceni in luogo pubblico.

Una volta ripresosi da quella che potrebbe essere stata un'assunzione di alcol eccessiva, l'uomo - un ufficiale giudiziario - ha telefonato al sindaco Lino Pettazzi e ha chiesto scusa.

"Sono stato io a chiamare i carabinieri - spiega il primo cittadino di Fubine - perché mi sono accorto che quell'uomo, che non avevo mai visto in paese, barcollava e si stava dirigendo verso la macchina. Ho capito che non sarebbe stato in grado di guidare così ho avvertito le forze dell'ordine".

Il sindaco ha atteso l'arrivo dei militari e solo a quel punto si è allontanato. Con l'arrivo dei Carabinieri, alla presenza anche di un agente della Municipale, l'uomo ha però perso il controllo: ha iniziato ad inveire, spintonando le forze dell'ordine che cercavano di calmarlo, si è tirato giù i pantaloni e ha urinato contro un militare, picchiando in seguito un passante.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118: per riportarlo alla calma è stato necessario il trasporto in ospedale. "Mi ha chiamato ieri sera (martedì, ndr) - continua Pettazzi - Ha chiesto scusa per il suo comportamento e per aver creato problemi nel mio Comune". Ora, però, restano le denunce.