Francesco Cairo protagonista di 'Ti racconto un'opera'

CASALE - 'Il Cavalier Cairo: protagonista della pittura lombarda del Seicento a Casale Monferrato' è il titolo del secondo appuntamento di 'Ti racconto un'opera', la rassegna organizzata dal Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato in occasione del tradizionale appuntamento di Casale Città Aperta, l’evento che permette ogni secondo fine settimana del mese di visitare monumenti e musei cittadini.

Curato dallo storico dell'arte Dario Michele Salvadeo, l’appuntamento è in programma per domenica 11 settembre alle ore 17 e darà la possibilità ai partecipanti di scoprire le avventurose vicende biografiche e artistiche di un grande protagonista della pittura lombarda, Francesco Cairo.

Grazie alle preziose testimonianze conservate in Museo, è possibile ripercorrere le tappe della sua vita, la sua fortuna in Piemonte e la successiva riscoperta nel Novecento, grazie a un grande critico e scrittore come Giovanni Testori.

Il percorso si snoderà non solo all’interno delle sale del Museo Civico di via Cavour ma anche, grazie alla collaborazione con l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Casale Monferrato, nella chiesa di Santo Stefano, dove si conserva un dipinto firmato di Francesco Cairo. Il costo di partecipazione è di 3.60 euro, gradita la prenotazione ai numeri 0142 444309 / 0142444249 o via e-mail all’indirizzo museo@comune.casale- monferrato.al.it.

'Ti racconto un'opera' proseguirà poi fino a fine anno e ogni visita avrà come punto di partenza la lettura di una specifica opera d'arte, dalla quale si svilupperà una narrazione dai molteplici aspetti coinvolti: vicende biografiche dell’artista, caratteristiche del soggetto rappresentato, collegamenti con altre opere presenti in Museo o disseminate sul territorio, peculiarità tecniche o vicende collezionistiche. E non mancheranno rimandi alla storia politica e culturale. La prossima visita in programma si terrà domenica 9 ottobre.