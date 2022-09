Ato2: investimenti per 100 milioni tra Casalese e Valenzano

VERCELLI - Saranno più di 700 milioni i fondi che dal 2024 verranno impiegati nella gestione idrica locale su Biellese, Vercellese e Casalese. Ad annunciarlo è la stessa Ato2 con un piano trentennale che prevederà innovazioni sull’intero territorio dell’autorità d’ambito. Per quanto riguarda in particolare Casalese e Valenzano le cifre si aggirano intorno ai 100 milioni di euro, di cui una buona parte verrà impiegata per il rifacimento dell’impianto fognario proprio nella città del gioiello.

A raccontarlo è Marco Torriano, vicepresidente di Ato2 e sindaco di Balzola, in questa sede rappresentante proprio dell’area alessandrina. Tutti i dettagli sul piano attivo fino al 2053 nel numero de Il Piccolo di domani.