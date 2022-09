A settembre 'Casale città aperta' raddoppia l'appuntamento

CASALE - Come di consueto, durante settembre, mese della Festa del Vino, Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura - Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato, raddoppia la propria offerta.

Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 settembre i monumenti visitabili e gli orari di apertura saranno:

- Cattedrale di Sant'Evasio e chiesa di San Domenico dalle ore 15 alle ore 17.30

- Teatro Municipale, Torre Civica e chiesa di San Michele: sabato dalle ore 15.30 alle ore 8.30; domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30

- chiesa di Santa Caterina (ingresso da via Trevigi, 16): sabato dalle ore 15 alle ore 19 e domenica dalle ore 10 alle ore 19

- Percorso storico-militare del Monferrato (Coordinamento delle Associazioni d’Arma in via Martiri di Nassiriya 8): domenica dalle ore 10 alle ore 12.30

- Palazzo Gozani di San Giorgio (sede del Comune): domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Saranno visitabili Sala Consiliare, Galleria, Sala Verde, Sala Rossa e Sala Gialla, tutte decorate con gli splendidi affreschi di Francesco Lorenzi dedicati a temi mitologici.

- Castello del Monferrato, che ospiterà Golosaria, sarà visitabile grazie ai volontari di Orizzonte Casale che si renderanno disponibili per l’accoglienza e la visita di cortile e spalti sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 settembre, primo week end della Festa del Vino del Monferrato Unesco (www. festadelvinodelmonferrato.it), i monumenti visitabili e gli orari di apertura saranno:

- Teatro Municipale, Torre Civica e chiesa di San Michele: sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30

- chiesa di Santa Caterina (ingresso da via Trevigi, 16): sabato dalle ore 15 alle ore 19 e domenica dalle ore 10 alle ore 19

- Cattedrale di Sant'Evasio: dalle ore 15 alle ore 17.30

- Castello del Monferrato sarà visitabile grazie ai volontari di Orizzonte Casale che si renderanno disponibili per l’accoglienza e la visita di cortile e spalti sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Alle ore 15.30 di domenica 11 e domenica 18, con partenza dal Chiosco di piazza Castello, si terrà la consueta passeggiata per i monumenti cittadini con l’accompagnamento dei volontari dell’Associazione Orizzonte Casale.

Nei due fine settimana saranno inoltre aperti anche i seguenti musei: Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi offrirà l’ingresso gratuito sabato 10 e domenica 11 e a pagamento sabato 17 e domenica 17. Orari di apertura: dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.30. Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture) e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza. Sono esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale). Nella sala ipogea è esposta la collezione di Carlo Vidua, con le testimonianze di viaggio raccolte dal viaggiatore monferrino durante tre viaggi intorno al mondo all’inizio dell’Ottocento. Il museo proporrà domenica 11 alle ore 17 la visita guidata Il Cavalier Cairo a cura di Dario Salvadeo. La partecipazione all'iniziativa prevede il pagamento del biglietto ridotto di € 3.60. È gradita la prenotazione ai numeri 0142/444.249-444.309.

Sinagoga e Musei Ebraici aperti solo domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18: edificata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta, visitabile sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18, permette di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici. Sarà anche possibile accedere, la domenica, al percorso dei sottotetti della Cattedrale: l'ingresso sarà organizzato con visite guidate ad orari fissi: ore 15 – 16 – 17; il percorso avrà una durata di circa 45 minuti ed è richiesto un contributo di 5 euro (per maggiori di anni 12), 4 euro (per minori di anni 12 e over 60), ingresso gratuito per possessori di tessera MOMU o Abbonamento Piemonte Musei. Il numero max consentito per ogni visita è di 10 persone, motivo per cui è consigliata la prenotazione al numero 3929388505 o alla mail antipodescasale@gmail.com. Per la visita ai sottotetti è inoltre consigliabile l’uso di una calzatura comoda.