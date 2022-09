All’Eternot si festeggia il compleanno del polmone verde casalese

CASALE - Compie oggi 6 anni di vita il Parco Eternot, polmone verde della città nei pressi dell’ex stabilimento Eternit. Era stato inaugurato proprio il 10 settembre 2016.

Per l’occasione numerosi membri dell’associazione Afeva si sono riuniti questa mattina nei pressi della lapide commemorativa all’ingresso del parco, per festeggiare l’anniversario di questo luogo simbolo della lotta all’amianto. Alla cerimonia è intervenuto anche il primo cittadino Federico Riboldi. Dopo un’introduzione di Giuliana Busto, presidente di Afeva, è stata deposta così una corona di fiori, in ricordo di chi non c’è più e delle battaglie che hanno portato alla nascita di quest’area alle porte di Casale.