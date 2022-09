Mercatino dell’antiquariato: a settembre tornano più di 300 espositori

CASALE - Domani, domenica 11 settembre, ritorna al Mercato Pavia il mercatino dell’Antiquariato. La popolare rassegna - che nel 2023 compirà ben 50 anni - non è andata in ferie neanche ad agosto, ma l’edizione settembrina si conferma già una delle più vaste, con un parterre al completo che attende oltre 300 espositori a cui si aggiungeranno, appena dopo l’uscita dalla palazzina liberty, i prodotti tipici monferrini a Km zero del Farmer Market.

Il mercatino sarà aperto, come di consuetudine, dalle 8.30 alle 17 e accompagnerà la manifestazione Casale Città Aperta.