Niente rimonta. Novipiù cade a Torino

TORINO - Sconfitta la Novipiù a Torino nella prima gara del girone di SuperCoppa. Al termine della gara la squadra di coach Valentini non riesce a concretizzare una bella rimonta cede 79-75 ai padroni di casa. Da segnalare per i rossoblu i 18 punti di Ellis a tratti del match davvero incontenibile e la doppia-doppia di Carver che mette a referto 15 punti e 10 rimbalzi.

Coach Andrea Valentini guarda avanti e punge i suoi “Abbiamo fatto una buona partita per l’intensità che abbiamo messo in campo. Siamo caduti per delle ingenuità che abbiamo commesso. In alcuni frangenti giochiamo da bambini. Dobbiamo crescere per poi riuscire a giocare da uomini. Dobbiamo avere la forza di diventare un team. Al momento abbiamo tante individualità”

REALE MUTUA- NOVIPIU' 79-75

(22-27, 26-16, 19-18, 12-14)

Reale Mutua Torino: Jackson 21,Mayfield 16, Pepe 13, Federico Poser 12, De Vico 9, Guariglia 3, Schina 2 Taflaj 2, Vencato 1. N.e.: Ruà, Avino, Fea. All. Ciani

Novipiù Monferrato Basket: Ellis 18, Carver 15, Martinoni 14, Redivo 11, Leggio 6, Castellino 5, Formenti 3, Poom 3, Ghirlanda, L. Valentini, Mele, Bialkowski. All. A. Valentini