Tra una settimana l'approdo a Casale del treno storico da Milano

CASALE - Prosegue la vendita dei biglietti del treno storico che domenica 18 settembre partirà da Milano per raggiungere Casale Monferrato nell’ambito della Festa del Vino del Monferrato Unesco. L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e la Fondazione Fs e metterà a disposizione di appassionati, curiosi e turisti un convoglio composto da una locomotiva diesel e cinque vetture tipo 45000.

Il convoglio partirà alle ore 8.55 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e giungerà in città alle ore 11.30 con le seguenti fermate intermedie: Milano Lambrate (alle ore 9.20), Milano Rogoredo (9.30), Pavia (9.59), Garlasco (10.21) e Mortara (11).

Giunti a Casale Monferrato si potranno visitare liberamente le bellezze architettoniche e culturali della città, oltre a scoprire i gusti e i sapori della Festa del Vino del Monferrato Unesco al Mercato Pavia, dove trentuno Pro Loco propongono i più interessanti piatti della tradizione culinaria del territorio, il tutto accompagnato dalle eccellenze vitivinicole della Capitale della Doc.Per viaggiatori che volessero, invece, essere accompagnati in una visita guidata tra le bellezze di Casale Monferrato, degustare i prodotti tipici dell'offerta gastronomica locale e apprezzare i buonissimi vini del territorio monferrino, è possibile acquistare insieme al biglietto di viaggio lo specifico tagliando.

I prezzi per il solo viaggio sono di 25 euro (intero), 10 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni e per chi parte da Mortara, gratuito fino ai 4 anni di età. Per chi volesse unire anche la visita guidata e la degustazione di prodotti tipici il costo è di 50 euro, 35 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni e per chi parte da Mortara, gratuito fino a 4 anni di età. Per i bambini fino a 4 anni non è necessario prenotare il biglietto.

Le varie tipologie di biglietti si possono acquistare direttamente online sul sito di Vivaticket. Il viaggio di ritorno è previsto alle ore 17 e giungerà nelle varie stazioni ai seguenti orari: Mortara 17.30, Garlasco 18.06, Pavia 18.29, Milano Rogoredo 18.58, Milano Lambrate 19.07 e Milano Porta Garibaldi 19.35.