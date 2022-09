L’Afeva a Torino per parlare della strategia casalese contro l’amianto

TORINO - La scorsa settimana l’Afeva era tra i partecipanti dell’European Group, un convegno internazionale dal titolo ‘Study of Deviance an Social Control’ che si è svolto al campus Einaudi di Torino dal 7 al 9 settembre. In particolare, l’associazione ha presenziato all’ultima giornata, quella di venerdì 9, per illustrare ai partecipanti la strategia e la partecipazione di Casale e del territorio che hanno caratterizzato la resilienza e la storica lotta per Giustizia- Bonifica-Ricerca. Ad intervenire sono stati la presidente Giuliana Busto e il coordinatore alla sanità Bruno Pesce. A realizzare il convegno - con un vasto programma di panel e talk da tutto il mondo - sono state le docenti Rosalba Altopiedi, già collaboratrice della Procura di Torino nel primo processo Eternit, e Marilia de Nardin Budò.

Gli incontri però non finiscono qui: mercoledì 14 Bruno Pesce interverrà, portando sempre la sua testimonianza, anche il dibattito ‘I veleni di Solvay nel nostro sangue: perché?’. Si terrà al Laboratorio Sociale di Alessandria dalle 21, in occasione della presentazione del documentario ‘Solvay, la pollution invisible’.