Cala il sipario su Monfrà Jazz Fest: l’ultimo concerto era domenica

CASALE - Il Monferrato ha detto ‘arrivederci’ al Monfrà Jazz Fest questo weekend. È stata però una chiusura in grande stile per il calendario ufficiale della manifestazione: gli appuntamenti sono iniziati già giovedì alla birreria Moonfra di Casale con il Maes Trio. A seguire sabato carrellata di concerti con le ‘passeggiate musicali’ per le vie del centro a Casale: cinque postazioni con altrettanti artisti hanno riportato la musica in città per tutto il pomeriggio, in occasione di Golosaria. Alla sera il jazz invece è tornato alla Distilleria Magnoberta: si sono esibiti Mara Panico, Lorenzo Cucco, Alberto Gandin, Gigi Andreone e Marco Serra. Domenica doppio spettacolo al mattino a Odalengo Grande con il duo Caterina Accorsi, voce e Sergio Di Gennaro, piano; e la sera a Gabiano lo swing del Vinaccia ensemble.

Monfrà Jazz Fest però conferma già due fuori programma per il mese di settembre: il primo sabato 17 settembre alle 10 alla Pasticceria Ninin e un concerto venerdì 30 settembre alla distilleria Mazzetti d’Altavilla.