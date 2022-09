Energica: la svolta dal consiglio comunale di giovedì sera?

CASALE - Da settimane ormai il dibattito politico di Casale è infiammato dalla polemica su Energica e sulla sua difficoltà nel reperire un fornitore gas in questo periodo di grande crisi globale.

In merito dovrebbero arrivare buone notizie dal consiglio comunale convocato per giovedì alle 21.

In tale circostanza la seduta si aprirà infatti con una comunicazione del sindaco che, sull'argomento, nei giorni scorsi ci aveva anticipato: «Al consiglio comunale che è in programma la prossima settimana i saranno ottime novità».

Scongiurata - pare - l'ipotesi di vendita: «Per noi lo scenario della vendita avrebbe rappresentato una Caporetto - ci aveva detto Riboldi - Non abbiamo mai voluto farlo e infatti non lo faremo. Non posso dire altrettanto invece di qualcuno che ci critica, che invece in passato ci ha pensato seriamente, nei confronti di aziende che oggi non sono più sul mercato e con le quali il nostro futuro sarebbe stato segnato».

Nella stessa seduta è prevista anche l'approvazione della scrittura transattiva ad oggetto Centro Nuoto (ex Alcarotti).