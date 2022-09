Domenica a Casale si sgasa con il raduno delle Vespa

CASALE - Domenica 18 settembre il Vespa Club d’Italia Monferrato organizza in collaborazione con il comune di Casale Monferrato e la Distilleria Magnoberta il 19° Raduno Nazionale “Vespa” Memorial “Pierino Prete”.

Si inizia alle ore 8 con il ritrovo in distilleria per l’apertura delle iscrizioni (15 euro a conducente, 5 euro a passeggero – i partecipanti sono pregati di effettuare le iscrizioni con una mail a monferrato@vespaclubitalia.it – esclusivamente per i tesserati Vespa Club 2022 – per informazioni Sergio 0142 403188, Lorenzo 335 7520193, Roberto 339 6801313).

Seguirà la consegna dei gadget della rassegna, poi colazione e visita in gruppi della distilleria. Alle 10.30 partenza per il giro turistico in Vespa per le colline in un tragitto di 35 chilometri. Al termine rientro in distilleria Magnoberta per aperitivo e premiazioni. Alle 13.30 pranzo libero alla Festa del Vino.