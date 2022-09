Moleto in festa per il ritorno di ‘Moto in cortile’

MOLETO - Dopo il successo dello scorso anno, torna per una seconda edizione nella frazione di Ottiglio ‘Moto in cortile: esposizione moto d’epoca’. La rassegna è organizzata dall’associazione MoMo Moleto Monferrato. Per tutto il weekend Moleto ospiterà i veicoli più particolari, ma non solo: anche espositori (tra vini biologici e molto altro), street food e musica. Si inizia sabato 17 settembre alle 10.30 con l’inaugurazione della manifestazione. Dalle 15 sarà possibile visitare l’infernot di Villa Celoria, aperto anche domenica dalla stessa ora. Dalle 19 invece dj set fino a mezzanotte, per poi riprendere di nuovo dalle 10.30 del giorno successivo per un doppio appuntamento di cortili aperti.