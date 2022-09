Molinari e Fracchia (Lega) ieri a Murisengo

MURISENGO - Incontro pre-elettorale a Murisengo ieri sera per i candidati della Lega alla Camera Riccardo Molinari e Gigliola Fracchia. «Si sono toccati temi inerenti al territorio monferrino dove la peculiarità delle piccole comunità necessitano di essere tenute in considerazione per poter continuare a fare vivere quei territori riconosciti dal Unesco come perle preziose» spiegano dal Carroccio.