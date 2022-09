Monferrato Live Experience: la Fondazione per tutto il Casalese

CASALE - Era nata ufficialmente lo scorso giugno ma solo ieri si è presentata pubblicamente nell’aula magna dell’istituto Balbo la 'Fondazione Monferrato Live Experience Ets’, progetto dell’associazione Nuove Frontiere.

La presiede Alessandra Bozzo: «L’obiettivo è creare uno strumento per la comunità casalese e i suoi 45 comuni. Ora il nostro intento è incontrare le realtà associative e i sindaci, affinchè ci si aggreghi per portare avanti le idee e i progetti che rimangono per diversi motivi chiusi nei cassetti». Sono previsti perciò già alcuni appuntamenti sul territorio. A metà ottobre una pedalata ‘ad anello’ tra Casale e Rivalba di Valmacca con Fiab e Monferrato Bikers, il 29 e 30, sempre di ottobre, un’iniziativa per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, la cui nonna materna era nata proprio a Casale.

Arriva la Fondazione Monferrato, un progetto di Nuove Frontiere L’associazione ha annunciato la costituzione della nuova iniziativa per promuovere il territorio venerdì 10 giugno

Il servizio completo su Il Piccolo in edicola domani, venerdì 16 settembre.