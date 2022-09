Nel weekend podistico di Giarole a trionfare è la solidarietà

GIAROLE - Ha avuto grande successo il weekend di iniziative a Giarole presso il Centro Sportivo 'Luciano Nebbia'. Molto numerosa è stata la partecipazione alla kermesse sportiva incentrata sul mondo della podistica, competitiva e non competitiva.

Si è svolta per prima la camminata ludico motoria 'Giarole Al Tramonto' di 4 km, giunta alla sua seconda edizione intitolata al compianto Cosimino Tabucchi, seguita dalla Gara Competitiva sotto egida dell’UISP di 6.5 km 'Lungo i sentieri di Enrico' dedicata ad Enrico Carminati, conosciutissimo podista e Giudice di gara scomparso tragicamente un anno fa, a cui si è aggiunto un sentito ricordo per Vittorio Zemide, apprezzato amministratore giarolese a cui è stata dedicata la classifica degli Over 65.

Questa la Classifica Assoluta delle prime posizioni su 100 partecipanti:

Maschile:

1 Valerio Ottoboni (Atl. Novese)

2 Vincenzo Scuro (G.S. Gabbi ASD)

3 Dhimi Hicham (Atl. Novese)

Femminile:

1 Annalisa Mazzarello (Atl. Novese)

2 Annalisa Fagnoni (SAI Frecce Bianche)

3 Sonia Furegati (G.P. Solvay ASD)

Durante le premiazioni, suddivise per categorie, sono stati portati i saluti e i ringraziamenti del sindaco Giuseppe Pavese agli organizzatori della Monfrà Runner Club, alla Proloco di Giarole e alla NovaCoop per la splendida riuscita. Un sentitissimo e commovente grazie, oltre che ai partecipanti sia della camminata che della gara, è andata alle famiglie Tabucchi, Carminati e Zemide a cui la manifestazione è stata dedicata.

L’incasso, dedotte le spese è stato globalmente di 1.090,00 euro che verranno devoluti all’Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. L’ associazione era rappresentata dalla primaria del reparto di Oncologia, la dottoressa Roberta Buosi e dalla dottoressa Elisabetta Gattoni di origini giarolesi, accanto a loro tantissime signore appartenenti all’Andos che hanno contribuito a colorare di Arancione la manifestazione