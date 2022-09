Stasera a Oltreponte l'incontro con i candidati di Alleanza Verdi-Sinistra

CASALE - Questa sera, dalle ore 18.30 al Circolo Amici di Oltreponte ci sarà l’incontro elettorale con i candidati nel collegio Piemonte-2, al Senato e alla Camera, Fiammetta Rosso (Sinistra Italiana) e Davide Serafin (Possibile), entrambi dello schieramento ‘Alleanza Verdi-Sinistra’.

«Il tema principale dell’incontro sarà la proposta di ‘Salario minimo’ che lo stesso Serafin ha contribuito a elaborare: l’Italia figura tra i Paesi europei in cui non vige un salario minimo per legge ed è soggetta alla doppia dinamica del dumping salariale, sia interno che nel perimetro del mercato unico, tanto che fa registrare percentuali elevate di povertà tra i lavoratori. Il livello mediano delle retribuzioni orarie è di 11,29 euro mentre il salario medio è pari a 14,29 euro.

La proposta di legge – di cui Rosso e Serafin in caso di elezione si faranno promotori in Parlamento, insieme agli altri rappresentanti della coalizione - ha lo scopo di rimettere al centro del dibattito parlamentare la questione della giusta retribuzione e lo fa recuperando il meglio della trattazione in materia di salario minimo legale sinora raccolta dalle audizioni parlamentari e dalle proposte ivi presentate» spiegano l’organizzazione.

L’incontro sarà introdotto da Marco Rossi, segretario provinciale e tesoriere regionale di Sinistra Italiana. Fiammetta Rosso (Saluzzo, 1971). Avvocata, docente in diritto penale e procedura penale per la Scuola Litubium di Torino che prepara i laureati in Giurisprudenza all'esame di abilitazione professionale. Assessore al comune di Saluzzo con deleghe alle politiche sociali, all'istruzione, all'integrazione. Segretaria regionale di Sinistra Italiana Piemonte.

Davide Serafin (Alessandria, 1976). Saggista, autore di Senza più valore - Indagine sui salari e le retribuzioni in Italia, Schiavi Elettrici e Tax the Rich (People). Si occupa delle materie economiche e del lavoro nell’ambito del suo impegno come attivista politico in Possibile (=). Collabora con la rivista Ossigeno.