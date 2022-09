«Bentornata Festa del Vino!». Questa sera i fuochi artificiali

CASALE - «Ci eri mancata». Dal vivo e poi sui contenuti nei social sono in tanti a dare praticamente 'del tu' alla Festa del Vino di Casale, ritornata da ieri ad animare il Mercato Pavia di Casale dopo due anni di 'esilio' al Castello. In migliaia i presenti per la prima serata, inaugurata da Giovanni Storti. La storia è ripresa da dove si era interrotta: code alle pro loco, vino monferrino, gli immancabili e un po' sguaiati cori a inseguirsi per le tavolate, quindi un passaggio al luna park o sotto il palco in piazza Castello, dove a titillare il gusto nostalgico ci hanno pensato le hit di 25-30 anni fa degli 'Voglio tornare negli anni 90'.

Tra poche ore si riparte e stasera alle 23.30 ci sono i fuochi artificiali dello spettacolo piromusicale.