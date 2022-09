Gli anticipi di serie D in tempo reale

In attesa di una domenica di campionato che si annuncia molto interessante, è tempo di anticipi per quanto riguarda la serie D. Segui in tempo reale i risultati delle alessandrine, con marcatori e classifiche.

In campo alle 15 sia il Casale che il Derthona. In particolare è ricchissimo di spunti il confronto del 'Palli', con i locali che ricevono il Fossano del grande ex Fabrizio Viassi. Sesia, reduce da due pareggi, cerca ancora la prima vittoria in campionato, ma attenzione a una squadra, e a un tecnico, capaci di qualsiasi impresa.

Vuole vincere anche il Derthona, di scena a Stresa contro una rivale temibile: Fossati è privo di Todisco e recupera Tambussi, ma al di là degli interpreti sarà necessaria una condotta di gara attenta e priva di sbavature. I leoncelli, fino a questo momento, sono stati penalizzati proprio dalle troppe ingenuità.