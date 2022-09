Fuga di gas a Vignale: chiusa via Cantamessa

VIGNALE - Durante le operazioni di posa della fibra ottica, nella zona di via Cantamessa, a Vignale Monferrato, questa mattina, si è verificata una fuga di gas.

In attesa che il guasto venga riparato (le operazioni dovrebbero terminare a breve), in via precauzionale la circolazione è stata interdetta dai Carabinieri e alcuni stabili sono stati evacuati.